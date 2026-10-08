Жителей аварийных домов во Фрязине переселят в новостройки по соседству

Жители двухэтажных домов и бараков на улице Рабочей во Фрязине переедут по программе реновации в новые 17-этажные дома. Их возведут рядом, на территории бывшей военной части, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Домам на улице Рабочей почти 70 лет. Ежегодные ремонты не решают проблем с условиями проживания.

«В этом доме я живу 42 года. Все беспокоит, в доме сырость, все проваливается, даже бывает, что грибы растут в подъезде», — рассказала жительница Наталья Спорышева.

Дома включили в программу реновации. Ее цель — переселение жителей из ветхого и аварийного жилья, создание комфортной городской среды с современной инфраструктурой и комплексное обновление территорий.

Депутат совета депутатов городского округа Фрязино Сергей Зак сообщил, что начало строительства запланировали на IV квартал 2024 года, завершение — на IV квартал 2028 года. По его словам, проект продумали заранее, подобные кирпичные дома уже строят в городе. Новые 17-этажные здания будут соответствовать современным стандартам.

«Будет детская площадка, паркинг, озеленение, достойно все будет», — отметил депутат городского округа Фрязино Владимир Мосевнин.

В регионе по инициативе органов местного самоуправления реализуют 23 проекта комплексного развития территорий. До конца 2026 года планируют расселить 27 тыс. кв. м жилья, всего — более 200 тыс. кв. м. Проекты охватывают 13 округов: Мытищи, Балашиху, Одинцовский, Раменский, Дубну, Серпухов, Пушкинский, Королев, Химки, Подольск, Наро-Фоминский, Фрязино и Коломну.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.