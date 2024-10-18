Жителей 16 аварийных домов в Балашихе расселят в 2026 г

До второго квартала 2026 года расселят 16 аварийных домов Балашихи. Об этом стало известно на встрече начальника управления строительного комплекса администрации Балашихи Вячеслава Мерзлякова с жителями аварийных домов, попавших в программу реновации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вместе со специалистами управления строительного комплекса, аварийно-жилищного фонда, комитета управления имуществом Вячеслав Мерзляков ответил на вопросы балашихинцев, а также проконсультировал их по восстановлению потерянной документации.

«Мы сегодня встретились с жителями 16 домов, чтобы разобраться с проблемными вопросами. А именно: недостаточная укомплектовка граждан документами. Мы проконсультировали жителей, рассказали, как заказать необходимые документы для того, чтобы состоялась смена аварийного жилья на новое и благополучное», — сказал Мерзляков.

Второй этап национального проекта «Жилье и городская среда» по расселению аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2017 года, активно реализуется в Московской области. Балашиха включилась в программу с 1 января 2024 года.

По всем вопросам можно обратиться в управление строительного комплекса администрации Балашихи по адресу: шоссе Энтузиастов, 7/1. Прием осуществляется по вторникам с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.