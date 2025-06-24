Жилищные сертификаты вручили переселенцам в Волоколамске

сегодня в 20:25

В здании администрации Волоколамского муниципального округа состоялось торжественное вручение жилищных сертификатов по программе Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Документ вручили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Юрьевна Козлова и её первый заместитель Анна Агапова.

Александр Ковалевский и Галина Спиридонова стали первыми в Волоколамском округе, кто в этом году получил жилищный сертификат по программе Подмосковья «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области».

Сертификат — это документ, при помощи которого собственник аварийного жилья может оплатить приобретение новой квартиры за счёт субсидии, предоставляемой государством.

«С 1 июня 2025 года возобновилась программа выдачи сертификатов для переселения из аварийного жилья. Практику применения жилищных сертификатов высоко оценил губернатор региона Андрей Воробьёв», — отметила Наталья Юрьевна.

И действительно, программа значительно расширяет возможности её участников. Благодаря этому сертификату жители могут самостоятельно выбрать себе квартиру в новостройке в любой точке Московской области. Ранее это можно было сделать только в том округе, где проживает переселенец.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что программа сертификатов по переселению из аварийного жилья оказалось удобной и оперативной.

«Вы знаете, что мы первыми из регионов предложили сертификаты, которые позволяют человеку свободу выбора в части географической возможности приобрести жилье. <…> Мы ее (программу – ред.) дальше продолжаем», – добавил Воробьев.