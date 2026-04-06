Женщина продала квартиру по указу мошенников, но не доказала это в суде на Урале

На Урале семья бойца СВО выиграла суд у пенсионерки, которая под диктовку мошенников продала им квартиру, сообщает « E1.RU | Новости Екатеринбурга ».

Военнослужащий два года копил на жилье для дочери, зарабатывая на передовой. После покупки выяснилось, что пожилая учительница рассталась с недвижимостью по указке аферистов и отдала им все деньги.

В суде обманутая женщина настаивала, что не отдавала отчета своим действиям. Экспертиза признала, что пенсионерка действительно не понимала, что делает. Однако юрист покупателей привлек психиатра, который полностью опроверг это заключение.

Адвокат семьи доказывал, что женщина действовала осознанно: она сама обратилась к риелтору, после сделки отдала ключи и поздравила новых владельцев, а через несколько месяцев попросила разрешения вывезти оставшиеся вещи.

Вдобавок установлено, что у пенсионерки была возможность одуматься. Ее окружение убеждало прекратить общение с мошенниками, но она никого не слушала.

Несмотря на то, что суд признал сделку действительной, новые владельцы пока не начали ремонт. У пенсионерки еще есть возможность обжаловать решение.

Также женщина судится с другими покупателями — многодетным отцом, которому продала другую квартиру. Она отказывается освобождать жилье и продолжает в нем жить.

