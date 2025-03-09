Завод мешков с чистой прибылью 25 млн рублей продают в Курганской области
Avito: завод мешков с годовой выручкой 80 млн продают в Курганской области
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В населенном пункте Шадринск в Курганской области продают успешно работающий завод по изготовлению полимерной упаковки. За него просят 50 млн рублей, объявление о продаже опубликовали на торговой платформе Avito, сообщает Газета.ru.
Предприятие находится на улице Михайловская, 167. Его площадь составляет 2,4 тыс. квадратных метров.
Годовая выручка составляет 80 млн рублей, а размер операционных расходов — 55 млн. Таким образом чистая прибыль в среднем равна 25 млн рублей.
На предприятии трудятся 40 сотрудников с зарплатой 45 тыс. рублей.
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