В Мытищах завершили строительство завода по производству мясных деликатесов

В Мытищах завершено строительство завода «Фермерские колбасы Подмосковья», принадлежащего крестьянско-фермерскому хозяйству «Еремино Поле». Завод получил официальное разрешение на ввод в эксплуатацию, что открывает новые горизонты для производства колбасных изделий в регионе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Фермерское хозяйство «Еремино Поле» с 2011 года славится высоким качеством своей продукции, производя колбасы и мясные деликатесы, которые соответствуют всем ГОСТам и стандартам. Успех бизнеса основан на строгом соблюдении технологических регламентов на всех этапах производства, что начинается с отбора сырья и заканчивается упаковкой готовой продукции.

Общий объем инвестиций в строительство завода составил более 500 миллионов рублей. С открытием нового предприятия в городском округе Мытищи планируется создание свыше 100 рабочих мест, что станет значительным вкладом в местную экономику. Мощность завода составит 300 тонн колбасных изделий в месяц, что позволит значительно увеличить объемы производства и удовлетворить растущий спрос на мясные деликатесы.

Кроме производственных мощностей на территории завода также имеется пекарня и кафе, где посетители смогут насладиться изделиями собственного производства. Работает и магазин, где местные жители смогут удобно и быстро приобретать свежую продукцию завода.

Новый завод «Фермерские колбасы Подмосковья» не только создаст новые рабочие места, но и расширит возможности для потребителей, предлагая качественные и натуральные мясные изделия прямо от производителя.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.