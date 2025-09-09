Застройщики в мегаполисах снижают цены на квартиры с низким спросом

Риелтор Мария Кудреватых рассказала, что квартиры в новых домах российских мегаполисов стали дешевле из-за скидок от застройщиков на объекты с низким спросом, сообщает АБН24 .

В крупных городах России стоимость квартир в новых домах снижается, однако это связано не с общей тенденцией рынка, а с политикой отдельных застройщиков. Кудреватых пояснила, что компании, у которых в сданных домах осталось много непроданных квартир, вынуждены предлагать значительные скидки. После ввода дома в эксплуатацию и раскрытия эскроу-счетов застройщики получают деньги напрямую и стремятся быстрее реализовать оставшиеся объекты, особенно при оплате наличными.

При этом такие скидки обычно не распространяются на покупателей со льготными ипотечными программами, например, семейной или IT-ипотекой. Для этих клиентов стоимость жилья остается высокой, а скидки минимальны или отсутствуют вовсе.

По словам Кудреватых, снижение средней цены квадратного метра касается в первую очередь проектов, которые изначально не пользовались спросом. Речь идет о жилых комплексах в районах с недостаточно развитой инфраструктурой, где нет удобных транспортных развязок, школ, детских садов и других социальных объектов. Развитие таких территорий может занять 7–10 лет, что сдерживает интерес покупателей и вынуждает застройщиков снижать цены.

В проектах с хорошим расположением и развитой инфраструктурой спрос остается высоким, и девелоперы не спешат устраивать распродажи. Кудреватых подчеркнула, что удешевление квадратного метра характерно только для ограниченного сегмента рынка — в основном для объектов, которые пока не находят достаточного отклика у покупателей.