Застройщики увеличили скидки на новостройки

Застройщики все чаще применяют гибкие схемы продаж: дисконт можно получить не только напрямую в офисе, но и через брокеров. Однако заявленные проценты не всегда означают реальное снижение стоимости.

«Сейчас застройщики активно используют маркетинговую механику, при которой базовую цену можно сначала повысить, а затем предложить более внушительный дисконт. В результате покупатель видит привлекательные «минус 10–15%», хотя итоговая цена после скидки может оказаться даже выше, чем была раньше без всяких акций. Поэтому проценты сами по себе давно перестали быть объективным ориентиром. Важен только финальный ценник и сравнение с конкурентами», — пояснил спикер.

По словам эксперта, в проектах бизнес-класса на сайте часто указывают максимальную скидку в 10% при полной оплате. Однако в офисе продаж можно дополнительно согласовать еще несколько процентов, а через брокера — получить партнерский дисконт.

«На практике это выглядит так: например, в проекте бизнес-класса на сайте уже указана максимальная скидка в 10% при стопроцентной оплате. Однако в офисе продаж можно дополнительно согласовать еще несколько процентов, а через брокера — получить партнерскую скидку сверху. В отдельных случаях суммарный дисконт способен доходить еще до плюс 5–8% к уже заявленным условиям. Причем подобные механики доступны не везде и не всегда, но сам факт их распространения говорит о том, что девелоперы стали гораздо гибче в переговорах», — добавил Крылов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.