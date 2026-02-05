Закон об упрощении «гаражной амнистии» приняли в Мособлдуме

На 128-м заседании Мособлдумы депутаты приняли закон, упрощающий процедуру оформления в собственность гаражей, построенных до 31 декабря 2004 года, передает корреспондент РИАМО.

«Многим людям не хватает архивных документов, подтверждающих принятие решений администраций о выделении земельных участков под гаражи. Муниципалитеты в свою очередь не всегда предоставляют эти документы. В соответствии с принятым законом местные администрации должны будут выявлять в своих архивах документы, подтверждающие законность возведения гаражей», — сказал председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Он отметил, что срок «Гаражной амнистии» в регионе истекает 1 сентября 2026 года.

Что такое «гаражная амнистия»?

До вступления в силу закона об амнистии большое количество гаражей не было оформлено в собственность, а люди не могли распорядиться имуществом — продать его или передать по наследству.

«Гаражная амнистия» позволяет гражданам оформить в собственность свой капитальный гараж и/или земельный участок под ним по упрощенной схеме.

Для бесплатного оформления земли под гаражом важно соблюсти ряд условий:

гараж построен до введения в действие Градостроительного Кодекса РФ (до 31 декабря 2004 года);

земельный участок под гаражом ранее был предоставлен гаражно-строительному кооперативу или иной некоммерческой организации, при которой основан ГСК, лично гражданину или его наследодателю;

предоставлены подтверждающие документы, фиксирующие право владения имуществом;

гараж должен иметь прочную связь с землей (фундамент), за исключением случаев, если земля под гаражом была предоставлена ГСК либо иной организации, при которой был организован гаражный кооператив в безвозмездное пользование.

В случае если земельный участок под гаражом образован из участка, предоставленного гаражному кооперативу или иной некоммерческой организации, гражданам предоставлено право на получение земельного участка в собственность, если на таком участке расположен некапитальный гараж, при наличии следующих условий:

гараж возведен до 31 декабря 2004 года;

земельный участок под гаражом образован из земельного участка, ранее предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования гаражному кооперативу, членом которого является (являлся) указанный гражданин, если такое право не прекращено либо переоформлено этим кооперативом на право аренды, которое не прекращено;

гараж и (или) земельный участок, на котором он расположен, распределены соответствующему гражданину на основании решения общего собрания членов гаражного кооператива либо иного документа, устанавливающего такое распределение.

Где подавать документы

Документы принимаются как в МФЦ, так и непосредственно в отделениях Росреестра, также можно воспользоваться региональным порталом государственных и муниципальных услуг, выбрав услугу «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. <...> Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку», — сказал Воробьев.

