Загрутдинов: завершена установка лифтов в проблемном ЖК «Троицкая ривьера»

В столице в проблемном ЖК «Троицкая ривьера» подошла к концу установка лифтов, сообщил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

ЖК возводится по адресу: город Троицк, ул. Заречная, д. 4.

«Жилой комплекс состоит из двух 4-этажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. м и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест. Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», — уточнил Загрутдинов.

В данный момент специалисты готовят оборудование к пусконаладочным работам.

В местах общего пользования заканчивается покраска стен. Также ведется подготовка к установке подъемников для маломобильных граждан — оборудование транспортируют в здания. Завершены кладка квартирных балконов и замена квартирных дверей.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о завершении строительства данного объекта силами ООО «БратКом-Групп».