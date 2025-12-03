Загородный рынок недвижимости Подмосковья: рост конкуренции во всех сегментах

В 2025 году спрос в массовых сегментах (эконом и комфорт-класс) первичного загородного рынка Подмосковья стабилизировался при сокращении предложения примерно на 20%. В сегменте премиум все наоборот: здесь спрос за первые 10 месяцев года просел почти на 35%, в то время как предложение коттеджей-новостроек почти удвоилось, сообщили РИАМО в компании VSN Group.

В 2025 году во всех сегментах рынка загородной недвижимости усилилась конкуренция: в массовом это произошло из-за низкого спроса, который не был скомпенсирован пропорциональным сокращением предложения, а в элитном — из-за взрывного роста объема предложения на фоне сжатия спроса, отмечают эксперты компании.

В настоящее время наиболее востребованная площадь дома в целом по рынку составляет около 120 кв. м, в бизнес-классе — 200-220 кв. м, в премиум-сегменте — около 400 кв. м.

В 2026 году можно ожидать более выгодных условий по ипотеке за счет снижения ключевой ставки. Однако рост реальной инфляции и налоговой нагрузки ожидаемо сократят располагаемые доходы населения. В массовом сегменте велик риск уменьшения количества игроков — с рынка могут уйти те, кто не выдержит жесточайшей конкуренции и растущего кассового разрыва на фоне сократившегося спроса. Элитный сегмент может еще заметнее нарастить объем предложения за счет проектов, запланированных в 2024 году.

В ближайшей перспективе неизбежен рост цен загородных новостроек за счет увеличения себестоимости строительства: удорожания материалов и логистики, отмечает директор департамента загородной недвижимости VSN Group Ольга Магилина. Поэтому очевидно, в выигрыше окажутся те покупатели, кто выйдет на сделку уже сейчас. Девелоперы в условиях острой конкуренции безусловно продолжат попытки улучшения качества своих проектов, филигранно работая с эргономикой планировок, экспериментируя с различными отделочными материалами, уделяя внимание архитектуре и благоустройству, говорит эксперт.

«Но в случае развития ценовой войны уже в обозримой перспективе мы рискуем столкнуться с „упрощением“ продукта, удешевлением тех или иных решений, что будет особенно заметно в массовых сегментах. А в премиум-сегменте мы с большой вероятностью сможем наблюдать затоваривание рынка и существенный рост срока экспозиции», — комментирует Магилина.

