Загородное жилье в России за год подорожало почти на треть

Средняя стоимость загородной недвижимости в России за год выросла на 30%

За последний год средняя стоимость загородной недвижимости в России выросла на 30%. При этом спрос на покупку недвижимости за пределами города заметно снизился, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис «Авито Недвижимость».

Наибольший рост стоимости зафиксирован на загородные дома. На сегодняшний день покупка данного вида недвижимости обойдется в среднем в 4,1 млн рублей. Это почти на треть выше показателя 2023 года. Стоимость дач за данный период выросла до 850 тыс. рублей (+21%).

Коттеджи за год подорожали на 15%, таунхаусы — 13%. В данный момент средняя стоимость этих объектов составляет 10,5 и 9 млн рублей соответственно.

При этом спрос россиян на загородную недвижимость за год снизился на 24%, однако отмечается рост спроса на аренду.

По данным исследования, за прошедший год интерес к долгосрочной аренде коттеджей у россиян вырос на 82%, таунхаусов — 7%, домов — 5%. Сократился лишь интерес в сегменте дач (-6%). При этом арендные ставки за год практически не изменились.

Ранее риелтор Максим Чурилов рассказал, что выгоднее — купить участок или готовый дом. Он подчеркнул, что сегмент ИЖС начал набирать свою популярность среди россиян во время пандемии коронавируса.