«Здесь такая же ситуация, как на рынке новостроек: квартира на котловане стоит, к примеру, 5 млн рублей, а будучи построенной — уже 7 млн рублей. Разница существенная. То же самое и с ИЖС: готовый дом, в который уже можно заехать и жить, будет стоить дороже, нежели купить землю и заплатить денег подрядной компании, которая в течение нескольких месяцев этот дом построит», — пояснил риелтор.

По его словам, сегмент ИЖС начал набирать свою популярность среди россиян во время пандемии коронавируса, когда люди начали перебираться из городов в сельскую местность, и в дальнейшем спрос на дома в частном секторе будет только расти.

«Количество компаний, которые занимаются строительством частных домов, увеличивается. Разрабатываются новые технологии, появляются дополнительные схемы приобретения жилья», — констатирует Чурилов.

Эксперт отметил, что некоторые компании предлагают купить частный дом или землю под строительство по льготным ипотечным программам без первоначального взноса, который при этом закладывается в стоимость объекта недвижимости.

«Например, земельный участок стоит 1 млн рублей, а строительство дома на нем — 5 млн рублей. Застройщик хочет получить 6 млн рублей, но в прайсе повышает цену до 7,5 млн рублей. И на эти 1,5 млн рублей, которые якобы являются первоначальным взносом, они приносят в банк приходный кассовый ордер, подтверждающий, что компания получила взнос от покупателя и претензий к нему не имеет. Таким образом клиент по льготной программе покупает недвижимость с удорожанием, но без первоначального взноса, хотя это запрещено», — описал схему Чурилов.

Он добавил, что от половины до 2/3 всего жилья в секторе ИЖС в России продается в ипотеку.