За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили более 40 человек

За неделю в Подмосковье из аварийных домов переселили более 40 человек. Расселение граждан происходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», передает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Свыше 860 кв. метров аварийного жилья расселили на минувшей неделе в пяти муниципалитетах Московской области, 44 человека переехали в новые квартиры или получили компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона в понедельник.

«Из аварийного жилья переселены 44 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 21 аварийное помещение в пяти округах Московской области», — говорится в сообщении.

Всего за неделю расселили 863,2 кв. метров аварийного жилья в Клину, Домодедове, Пушкинском, Богородском и Сергиево-Посадском округах.

Дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.