Вырежут двери болгаркой: дом в центре Калининграда пытаются расселить силой

В Калининграде разгорается скандал вокруг выселения жильцов многоквартирного дома, расположенного в самом центре города — в районе Рыбной деревни. Местные власти дали гражданам 14 дней на то, чтобы покинуть свои квартиры. О вопиющей ситуации в одной из соцсетей рассказала жительница.

При этом дом, из которого выгоняют людей, по словам проживающих, не является аварийным. Его «вина», утверждают люди, лишь в том, что он стоит на дорогой земле, которая нужна под бизнес-проекты.

Жильцам предлагают переселение в маневренный фонд на Борисовском бульваре — на окраине города. Сами жители называют это место «гетто» и «безнадегой», отмечая, что там нет никакой инфраструктуры, один бетон. Люди отказываются уезжать и заявляют, что не уйдут в никуда. Они также сообщают, что власти угрожают им штурмом с использованием болгарок для вскрытия дверей.

Жители возмущены не только самим фактом выселения, но и происходящим вокруг. По их словам, пока они пытаются отстоять свои права, в их квартиры уже залезли мародеры, которые делят чужое имущество. Охрана, выставленная на объекте, по утверждению жильцов, пьяная и спит на посту. Люди чувствуют себя незащищенными и требуют вмешательства.

Автор обращения подчеркнула: она всегда верила, что дом — это крепость, но теперь у нее отнимают не только дом, но и эту веру. По словам калининградцев, в городе закон не защищает собственников жилья, если земля под ними слишком дорогая.

Жители просят остановить, как они выражаются, беспредел и пытаются привлечь внимание к их ситуации.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.