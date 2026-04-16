Ввод жилья в России упал на 28% в первом квартале

В январе–марте 2026 года в России ввели 23 млн кв. м жилья — на 28,2% меньше, чем годом ранее. Снижение связано прежде всего с падением индивидуального строительства, сообщает «Сайт MK.Ru» .

По данным Росстата, за три месяца население построило 15,3 млн кв. м жилья — на 38,1% меньше, чем год назад. Сектор индивидуального жилищного строительства (ИЖС) формирует около 70% рынка. Частично спад объясняется высокой базой начала 2025 года, когда ИЖС активно рос.

Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил, что спрос сдерживает сберегательная модель поведения: граждане предпочитают держать средства на депозитах. На решение влияют высокая ключевая ставка, дорогая ипотека и рост цен на стройматериалы. С середины 2024 года льготную ипотеку на ИЖС выдают только через счета эскроу, что также ограничило активность.

Директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец отметил, что строительство — это инвестиция, на которую сейчас решаются не все.

«Нет уж, как-нибудь перебьюсь, не горит», — сказал он, описывая настроения владельцев участков.

Эксперт добавил, что в начале 2026 года усилились экономическая неопределенность и инфляционное давление, снизились цены на нефть Urals и ВВП. На этом фоне семьи экономят, в том числе на жилье, что подтверждают данные холдинга «Ромир». Дополнительным фактором остается снижение рождаемости и отсутствие стимулов к расширению жилплощади.

