Вступил в силу запрет на строительство квартир менее 28 кв м в Москве

Минимальная площадь однокомнатных квартир в Москве должна быть не менее 28 кв. м. Соответствующее постановление столичного правительства вступило в силу с 1 августа 2024 года. Оно опубликовано на сайте «КонсультантПлюс» .

В Москве с 1 августа вводится запрет на строительство однокомнатных квартир площадью меньше 28 кв. м. Под эти правила также попадает жилая комната, не отделенная перегородками от кухни.

Минимальная площадь двухкомнатных квартир, согласно изменениям, должна составлять 44 «квадрата».

Ответственность за выполнение постановления возложена на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Московские власти заявили о решении отказаться от строительства квартир и студий площадью меньше 28 кв. м. в мае этого года. За соблюдением норм планируют следить Москомэкспертиза и Мосгосстройнадзор.