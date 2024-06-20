Вручение земельных сертификатов многодетным семьям прошло в Дубне

В торжественной обстановке 10 семей получили заветные пакеты документов. Участки выделены в Левобережье, в районе поселка Ла-Кросс. Каждый — площадью от 10 до 15 соток, в зависимости от конфигурации.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уделяет особое внимание поддержке семей с детьми. С нового года в администрации началась большая работа, был выработан алгоритм, который позволил сдвинуться в решении вопроса о выделении земли многодетным.

В Дубне задача выделения земли многодетным стоит на особом контроле и остается одной из приоритетных, поэтому работа в этой области будет продолжена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.