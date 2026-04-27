Врач из Химок получила сертификат по соцпрограмме ипотеки

Врач акушер-гинеколог из Химок Анна Александрова стала участницей программы «Социальная ипотека» и получила сертификат на приобретение собственного жилья в Подмосковье. В этом году она вошла в число первых 12 специалистов, которым вручили документы, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Анна Александрова 13 лет работает акушером-гинекологом. Все это время семья с двумя детьми жила в Химках на съемных квартирах. Теперь супруги планируют приобрести трехкомнатную квартиру рядом с местом работы врача.

«На самом деле я думала, что процесс будет сложным из-за большого количества документов. Но оказалось, что все просто, практически все подавалось через госуслуги», — отметила обладательница сертификата.

По словам Анны, самостоятельно купить квартиру семье было бы невозможно.

«Хотелось бы выразить благодарность за эту программу. Очень удобно подавать документы и важно, что медики могут себе это позволить», — добавила она.

Программа «Социальная ипотека» действует с 2016 года по инициативе губернатора региона. За это время более 3000 медицинских работников смогли приобрести собственное жилье. Для Анны участие в программе стало возможностью впервые за долгие годы обрести стабильность и собственный дом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.