Ассоциация блогеров и агентств признала Mash самым эффективным Telegram-каналом

Ассоциация блогеров и агентств составила рейтинг самых эффективных новостных Telegram-каналов за последние шесть месяцев. Первое место занял Mash, Baza вошла в пятерку лидеров.

Ассоциация блогеров и агентств (АБА) оценила новостные Telegram-каналы по охватам, вовлеченности, динамике роста и качеству рекламных интеграций. Также учитывалось наличие «зеркал» на платформе «МАКС» (MAX).

Первое место занял Mash. Канал Baza вошел в топ-5, SHOT и «Mash на Мойке» — в топ-20. В АБА подчеркнули, что рейтинг основан на совокупности метрик, а не только на размере аудитории.

Среди тенденций рынка эксперты отметили смещение фокуса с числа подписчиков на вовлеченность, рост роли рекламной активности и укрепление позиций информационных лидеров.

«То, что мы занимаем лидирующие позиции в рейтингах Telegram-каналов, конечно, хорошо. Но нужно понимать, где — пустая статистика, а где цифры подтверждаются фактами. И прислушиваться нужно ко второму случаю. Сегодня мы видим, что наши проекты задают стандарты эффективности для всего рынка», — отметил генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов.

Он добавил, что холдинг развивает присутствие в «МАКС»: аудитория и вовлеченность растут, к платформе подключаются крупные рекламодатели.

Рейтинг АБА предназначен для оценки каналов с точки зрения брендов и рекламодателей и позволяет выбирать площадки по реальной эффективности.

