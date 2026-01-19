Возможен снос: особняк Чигиринского в Барвихе за 1 млрд руб признали самостроем

Роскошный дом, принадлежащий миллиардеру Александру Чигиринскому и расположенный в подмосковной Барвихе, признан незаконной постройкой. Теперь особняк могут снести, сообщает Mash .

Администрация Одинцовского округа утверждает, что не выдавала никаких разрешений на возведение жилых зданий на данном участке и не была осведомлена о строительстве. Теперь этот дорогостоящий объект теоретически подлежит демонтажу.

Речь идет о территории площадью 3,3 га, на которой возведен дворец стоимостью свыше 1 млрд рублей. Чигиринский, заняв береговую линию Москвы-реки и реки Саминки, изменил ландшафт и застроил участок в зоне санитарной охраны первого пояса, что запрещено законом.

О том, что Чигиринский незаконно построил дом, стало известно после того, как саратовский предприниматель Глеб Рыськов обратился с жалобой в природоохранную прокуратуру. Местные власти постановили, что размещение жилых объектов на этой земле не было согласовано. Прокуратура готовится к проверке с последующим иском, что в будущем может привести к сносу зданий и исключению участков из кадастрового учета.

Ранее компании «Рассветы», принадлежащей бизнесмену, выдавали разрешение на использование реки Саминки для размещения гидротехнических сооружений и дноуглубительных работ. Однако ни сооружений, ни самих работ по факту не было произведено. Рыськов намерен добиться восстановления реки Саминки на месте, где сейчас расположен особняк.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.