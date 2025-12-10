Возвели с нарушениями: олигарх Чигиринский может лишиться особняка за 1 млрд руб

Огромный особняк миллиардера из Москвы Александра Чигиринского в подмосковной Барвихе могут снести. Причина в нарушении Земельного кодекса России, сообщает Mash .

Согласно плану, там должны были возвести базы отдыха, гидросооружения, кемпинги, а также спортивные площадки. Но в результате на участках появился большой особняк высотой в 3 этажа за более чем 1 млрд рублей. Еще, предположительно, была засыпана река, сам участок закрыт забором и расставлена охрана.

Речь идет о 3 земельных участках на берегу Москвы-реки суммарной площадью 3,3 га и кадастровой ценой 238 млн рублей. На двух из них, согласно ЗК РФ, нельзя возводить жилые дома. Допускается строительство только баз отдыха, объектов спорта, санатория, футбольных полей, дорог для бега, гидросооружений, которые будут доступны всем желающим.

Однако там возводят частный особняк. Жалобу на миллиардера в природоохранную прокуратуру Московской области отправил саратовский предприниматель Глеб Рыськов. По его словам, у компании Чигиринского имеется решение на возведение гидросооружений.

Но на участках, как считает Рыськов, расположено жилое здание. При этом река Саминка может быть осушена и засыпана песком. Вокруг расположены забор и охрана. Бизнесмен хочет добиться признания зданий незаконными, а также достичь восстановления реки. Природоохранная прокуратура начала проверку.

На опубликованном фото видны очертания здания, похожего на особняк. Однако оно прикрыто строительными лесами.

Чигиринский — крупный столичный девелопер. Участвовал в таких проектах, как «Москва-Сити» и элитный ЖК «Снегири ЭКО».

