Восемь новых овощехранилищ введут в строй при содействии ЦСС в Подмосковье

Проекты строительства овощехранилищ при сопровождении центра содействия строительству (ЦСС) Московской области помогут снизить дефицит таких объектов, повысить продуктовую безопасность и удержать цены на «борщевой набор». А также обеспечить импортозамещение картофеля, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Ввод восьми важных сельхозобъектов планируют в ЦСС в 2025 году. Два склада овощей общей вместимостью до 8 тысяч тонн уже ввели в эксплуатацию в городском округе Серебряные Пруды. Здесь застройщик — крупный сельхозпроизводитель «Агромир 11» будет хранить лук, морковь, капусту и свеклу.

Луковый склад строят в городском округе Луховицы, здесь будут хранить почти 2,5 тыс. тонн лука. Еще одно овощехранилище в округе строят под картофель, вместимость склада — 18 тыс. тонн. Картофелехранилища откроются также в городских округах Коломна и Шатура.

Общий объем новых овощехранилищ составит почти 35 тыс. тонн — это достаточно, чтобы обеспечить ежегодную норму потребления овощей еще для 300 000 жителей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что главная цель Московской области — обеспечить независимость России от импорта семян и сформировать собственную семенную базу.

По его словам, речь идет о семенах томата, а также о сертифицированном семенном картофеле и луке-севке.