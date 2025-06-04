Молодым ученым Подмосковья вручили сертификаты на получение жилья по «Соципотеке»

Воробьев рассказал про вручение сертификатов на получение жилья по «Соципотеке»

Молодые ученые и уникальные специалисты научных организаций и предприятий ОПК Подмосковья получили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека», об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Программа «Социальная ипотека» появилась в регионе в 2016 году. За это время было выдано более 800 жилищных сертификатов. Каждый год их получают 29 молодых ученых и 28 уникальных специалистов организаций ОПК.

«Область оплачивает первоначальный взнос в размере 50% стоимости жилья и ежемесячно компенсирует основной долг по кредиту в течение 10 лет. Участнику остается выплачивать только проценты», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Так, сертификат получила младший научный сотрудник Всероссийского НИИ фитопатологии Виктория Федотова из Одинцовского округа. Она изучает, как биостимулятор из отходов картофеля влияет на рост растений. У разработки большие перспективы. Она поможет обрабатывать семена перед посевом.

Инженер Денис Потапов работает в Научно-экспериментальном отделе Многоцелевого детектора MPD Лаборатории Физики Высоких Энергий Объединенного Института Ядерных Исследований в Дубне. Вместе с командой он разрабатывает детектор для научного эксперимента.

Максим Новиков — инженер Научно-исследовательского центра Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в Ленинском округе. Он занимается подготовкой, проведением исследований и испытаний на тему влияния авиашума.

Юлия Азаренко из Фрязина работает инженером-технологом 1 категории на НПП «Исток» им. Шокина. Она занимается разработкой и подготовкой технологий изготовления тихих приемников для радиолокационных комплексов.