Воробьев: в Подмосковье расселят еще 35 тысяч квадратных метров аварийного жилья

По словам губернатора, большой популярностью среди расселяемых жильцов пользуется программа с жилищными сертификатами – уже подано около 1000 заявок.

«В чем особенность, в чем дополнительные изменения, которые нужно обслужить и разъяснить жителям. Дело в том, что, если раньше семья жила по соцнайму, жители не имели права претендовать на сертификат. Сейчас благодаря федеральному закону, решению Государственной Думы, мы имеем возможность предоставить сертификат, а это порядка 30% от всех жителей», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По информации подмосковного главы, это делается для того, чтобы те, кто снимает жилье по соцнайму, могли сразу заселиться в квартиру с комфортными условиями, и не ждали нового жилья, пока достраивается новый дом.

«Многие не знают, что такой закон есть, такая возможность появилась. 30% от общего числа – это заметное количество. И нужно постучаться в эти квартиры, чтобы сказать: «Вы уже сейчас можете получить сертификат». А мы, соответственно, с гораздо более заметной динамикой выполнить программу расселения аварийного жилья», – заключил губернатор.