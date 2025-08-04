Воробьев рассказал об участии инвесторов в расселении аварийного жилья в Подмосковье

Тема аварийного жилья сегодня очень тщательно и подробно прорабатывается министерством жилищной политики, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В частности, и в Красногорске две локации, и в Воскресенске, и в Коломне будут предложены проекты», – сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, инвесторы радуют своей заинтересованностью, что позволит заметно обеспечить расселение аварийного жилья в регионе.

Ранее губернатор Московской области сказал, что в Подмосковье расселят еще 35 тысяч квадратных метров аварийного жилья в 40 округах.

По словам Воробьева, большой популярностью среди расселяемых жильцов пользуется программа с жилищными сертификатами – уже подано около 1000 заявок.

«В чем особенность, в чем дополнительные изменения, которые нужно обслужить и разъяснить жителям. Дело в том, что, если раньше семья жила по соцнайму, жители не имели права претендовать на сертификат. Сейчас благодаря федеральному закону, решению Государственной Думы, мы имеем возможность предоставить сертификат, а это порядка 30% от всех жителей», – сказал губернатор.