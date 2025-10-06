Воробьев: расселение ветхого и аварийного жилья включает очень много объектов

В программы расселения ветхого и аварийного жилья «Аварийное» и «Реновация» включено большое количество объектов. Этой работой правительство будет усиленно заниматься, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

По словам главы региона, все, что касается фонда капитального ремонта, — важно. Во время совещания с руководящим составом правительства Подмосковья и главами округов Воробьев заслушал, что удалось сделать до сентября включительно, а также какие еще задачи стоят перед властями.

«Понятно, что по-прежнему уязвимым является ветхий аварийный фонд. Это тема другого вопроса, не менее важного, который мы сопровождаем. Напомню, что в нашу программу расселения ветхого аварийного жилья — и по программе „Аварийное“, и по программе „Реновация“ — включено достаточно большое количество объектов», — отметил Воробьев.

Он подчеркнул, что в каждом муниципалитете есть дома, которые нуждаются в самом оперативном расселении. Это та работа, которой областное правительство будет усиленно заниматься.