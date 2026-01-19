Воробьев поручил сделать расселение из аварийного жилья прозрачным и понятным
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Систему расселения ветхого и аварийного жилья в Подмосковье необходимо сделать удобной, доступной и максимально прозрачной для жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Все, что требуется от муниципалитетов, а вы знаете, что основная подготовительная работа идет именно на муниципальном уровне, — это включенность и системность. Соответственно, наша задача — сделать систему (расселения аварийного жилья — ред.) удобной, доступной и прозрачной», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
По его словам, система, которая будет предложена для внедрения, позволит очень четко видеть приоритизацию ветхого, а особенно аварийного жилья в каждом муниципалитете.
Цель нововведения — меньше бумаг и больше результата, заключил губернатор.
