Воробьев поручил сделать расселение из аварийного жилья прозрачным и понятным

Систему расселения ветхого и аварийного жилья в Подмосковье необходимо сделать удобной, доступной и максимально прозрачной для жителей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Все, что требуется от муниципалитетов, а вы знаете, что основная подготовительная работа идет именно на муниципальном уровне, — это включенность и системность. Соответственно, наша задача — сделать систему (расселения аварийного жилья — ред.) удобной, доступной и прозрачной», — заявил Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

По его словам, система, которая будет предложена для внедрения, позволит очень четко видеть приоритизацию ветхого, а особенно аварийного жилья в каждом муниципалитете.

Цель нововведения — меньше бумаг и больше результата, заключил губернатор.

