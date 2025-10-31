Воробьев пообщался с новоселами, переехавшими из аварийного жилья в Волоколамске

Губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил новоселов, которые переехали из аварийного жилья в новые дома во 2-м Шаховском проезде в Волоколамске. Среди них — переселенцы из других муниципалитетов, которые приобрели здесь квартиры по жилищным сертификатам, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Всего в округе расселят 22 МКД. Переезд осуществляется в рамках второго этапа госпрограммы по переселению из аварийного жилья, признанного таковым до 1 апреля 2025 года. Жители пяти из вошедших в программу аварийных домов уже получили новые квартиры или сертификаты, остальные дома частично расселены.

«Однажды Владимир Владимирович (Путин, президент России — ред.) сказал, что наша задача — вытащить людей из трущоб. У нас в Подмосковье реализуется большая президентская программа по переселению из аварийного жилья. Каждый год мы выдаем 3 тыс. квартир. То есть где-то 10 тыс. человек переезжают из „уставших“ домов в современные условия. И мы будем продолжать ее реализовывать. У нас растут приМКАДные города — Красногорск, Одинцово, Ленинский, Мытищи, Балашиха и Реутов. Наша задача — сделать так, чтобы люди не уезжали из отдаленных территорий. И, когда мы ввели жилищный сертификат, было беспокойство, что те, кто его получат, тут же переедут, например, в Химки. Но не тут-то было», — сказал Андрей Воробьев.

Он добавил, что жители Подмосковья любят свои города и не хотят уезжать из них. Они планируют здесь свое будущее. По словам Воробьева, важно, чтобы, помимо квартир, была создана вся инфраструктура. Рядом с новыми домами во 2-м Шаховском проезде она есть. Детям можно буквально перейти через дорогу, чтобы оказаться в школе.

Всего здесь удалось улучшить жилищные условия уже для 187 человек. Полностью переселить жителей из аварийного фонда (еще 246 человек) планируют до конца 2028 года. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.