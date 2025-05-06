Воробьев: достроим школу на 1,1 тыс мест в Королеве, не завершенную инвестором

В Королеве будут достраивать большую школу на 1100 мест в ЖК «Золотые ворота». Инвестор не завершил ее строительство из-за банкротства, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сейчас идет проектирование, открытие планируем в 2028 году», — уточнил Воробьев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что еще в городе идут работы по возведению пристройки на 400 учеников к школе № 1. Ее планируется открыть 1 сентября.

Кроме того, по словам губернатора, к 1 сентября в наукограде сдадут после капитального ремонта дошкольные отделения в лицеях № 4 и 5, здание Детской школы искусств.

Губернатор рассказал, что еще в Королеве по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» идет капитальный ремонт поликлиники № 1 на 220 посещений в смену. Медучреждение располагается в здании 1956 года постройки, которое уже давно нуждалось в обновлении. Работы планируется закончить до конца года.

Во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Королев.