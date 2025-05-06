Андрей Воробьев поручил открыть самую большую поликлинику в Подмосковье в 2026 г

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Королеве строят самую большую в регионе поликлинику — на 1 тыс. посещений в смену. Задача — открыть ее в III квартале 2026 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Темпы работ хорошие. Мы взаимодействуем с врачами, чтобы здесь было все самое необходимое оборудование, а также грамотно распределены потоки пациентов», — сказал губернатор.

Поликлиника крайне необходима округу. Здесь сейчас работают 8 медучреждений первичного звена, но их площади не позволяют установить передовое диагностическое оборудование, организовать прием узких специалистов. Пока для прохождения обследований пациенты вынуждены ездить в разные концы муниципалитета.

Новую поликлинику возводят на улице Циолковского, на территории Королевской больницы. Строительство началось в марте прошлого года, сейчас готовность составляет более 35%. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ и пообщался со строителями.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Медучреждение рассчитано на 600 посещений в смену для взрослых и на 300 - для детей. В поликлинике будут доступны все востребованные профили и виды первичной медицинской помощи. Ее оснастят современным оборудованием.

В поликлинике также предусмотрены дневные стационары: 45 взрослых коек и 20 детских. Также здесь будет работать травмпункт на 100 посещений в смену. Сейчас завершается формирование персонала – здесь будет работать около 150 медиков.

«Общая площадь поликлиники – 18 тыс. кв м. В конце мая уже планируем закончить монолитные работы. На площадке сейчас работает 120-130 человек, через две-три недели начнем увеличивать число рабочих», - отметил исполнительный директор генподрядной организации Ваник Бадеян.

Он добавил, что полностью завершить строительство должны в конце следующего года. Однако объект хотят сдать досрочно – в сентябре.

На улице Циолковского находится и поликлиника № 1 на 220 посещений в смену, построенная в 1956 году. Там идет капремонт в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Работы завершат в декабре. Прием пациентов временно осуществляется в поликлинике № 2.

«В 1-й поликлинике сейчас уже идет прокладка сетей, закрыт тепловой контур, выравниваются полы и в ближайшее время начнутся отделочные работы. Она откроется в конце года, и будет работать, пока строится новая поликлиника, после чего мы планирует в ней расположить службу неотложной медицинской помощи», - сказал главный врач Королевской больницы Эдуард Шпилянский.

Он добавил, что новая поликлиника, которую еще строят, имеет особое значение для города. Все, кто работал во взрослой и детской поликлиниках, автоматически перейдут сюда.

Сейчас в Королеве идут работы еще на 5 социальных объектах. Так, капитально ремонтируют дошкольные отделения лицеев № 4 и № 5, а также Детскую школу искусств. Они откроются 1 сентября.

По нацпроекту «Молодежь и дети» реконструируется СОШ № 1, где возводится пристройка на 400 школьников. В новом корпусе расположатся 16 начальных классов, спортивный и актовый залы, столовая. На территории предусмотрены спортплощадки. Завершить работы также планируют к началу нового учебного года.

В ЖК «Золотые ворота» в 2028 году появится школа на 1100 мест. В прошлом году объект был включен в госпрограмму – сейчас идет проектирование, после чего начнутся строительно-монтажные работы.

«И вопросы благоустройства, и строительство социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник – мы будем и дальше реализовывать в Королеве. Все, что касается парков, спортивных объектов – мы также эти пожелания жителей будем учитывать», - отметил губернатор.