Во время рабочей встречи с главой городского округа Подольск Григорием Артамоновым губернатор Подмосковья Андрей Воробьев акцентировал внимание на расселении аварийного жилья в Подольске. Нужно внимательно изучить такие объекты инфраструктуры, сказал он, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Хочу акцентировать внимание особенно на тех домах, которые находятся в центре города. Нам необходимо серьезно рассмотреть, что там необходимо сделать — расселить их или капитально отремонтировать», — подчеркнул Воробьев.

Глава Подольска заявил, что готовятся шесть проектов по комплексному развитию территории. Один из них, находящийся в населенном пункте Дубровицы, собираются запустить в 2025 году.

Артамонов добавил, что в январе был заключен договор о комплексном развитии территории в населенном пункте Акишово. Там будет расселен аварийный фонд. Также будет построено дошкольное учреждение.

В 2024 году на улице Плещеевской в Подольске возвели новый 13-этажный дом, отметил глава г. о. Туда смогли переехать 94 семьи, которые ранее проживали в аварийном жилье.

В 2025 году был подписан договор на возведение здания на улице Банной. Благодаря этому получится расселить 21 многоквартирный дом, рассказал Артамонов.

Еще в микрорайоне Южный возводят два дома. Один из них введут в эксплуатацию в конце 2025 года. В первом квартале 2026 года начнут раздавать ключи, отметил глава Подольска.

Второй дом начнут возводить в середине 2025 года. Сдать в эксплуатацию его собираются в конце 2026 года.