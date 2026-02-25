Власти РФ прорабатывают новые условия семейной ипотеки
Правительство вместе с комиссиями Госсовета прорабатывает различные варианты обновления программы «Семейная ипотека». Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает пресс-служба кабмина в Telegram-канале.
В среду в ходе выступления премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Госдуме депутат фракции «Справедливая Россия» Яна Лантратова спросила у него о возможности ввести дифференцированный подход к семейной ипотеке. При таком механизме ставка кредита будет зависеть от количества детей в семье.
Мишустин отметил, что кабмин прорабатывает новые условия программы. В том числе это касается механизмов с дифференцированной ставкой, о которой рассказала Лантратова.
Премьер напомнил, что программа «Семейная ипотека» появилась в РФ в 2018 году. Граждане активно пользуются ей. Так, в 2025 году ее доля во всех льготных ипотечных программах составила 90%. Всего за время действия она помогла более чем 1,8 млн семей.
Ранее президент РФ поручил увязать условия семейной ипотеки с количеством детей и разработать программу по улучшению жилищных условий для семей с детьми.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.