Власти Москвы вручили квартиры более 10 тыс жителям в рамках реновации

Руководитель московского департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в первом квартале 2024 года в рамках программы реновации новое жилье получили более 10 тысяч человек.

По словам Гамана, новое жилье получили жители всех административных округов. В первом квартале 2024 года ключи от квартир получили на 3,4 тысячи человек больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

«Больше всего правообладателей в первом квартале 2024 года появилось в Юго-Западном административном округе — 2,2 тысячи, Восточном — 2,1 тысячи и Юго-Восточном — 1,5 тысячи москвичей. Еще по 1,4 тысячи человек получили квартиры на севере и западе столицы», — рассказал Максим Гаман.

Москвичи переселяются в новые квартиры, где выполнена лучшая отделка, установлена современная сантехника, есть светильники и кухонные плиты. На первых этажах новостроек расположены нежилые помещения, где откроют магазины и аптеки для удобства населения.

Ранее сообщалось, что более 160 тысяч москвичей отпраздновали новоселье по программе реновации. Еще 147 тысяч человек заключили с властями договоры на новое жилья.