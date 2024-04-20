Власти Москвы утвердили проект реорганизации части промзоны Теплый стан

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Часть промышленной зоны Теплый стан в столичном районе Ясенево реорганизуют в рамках программы комплексного развития территорий. Здесь построят два технопарка, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Построим современные производственные и общественно-деловые комплексы, в том числе два технопарка», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Также в рамках программы комплексного развития территорий специалисты приведут в порядок почти 1 км прилегающей улично-дорожной сети, обустроят парковочные места, проложат новые и обновят уже существующие инженерные сети.

Помимо этого, специалисты благоустроят общественные пространства и зеленые территории.

Ранее власти мегаполиса рассказали о создании дорожного каркаса «Большого Сити». В ближайшее время около «Делового центра» построят более 40 км дорог.