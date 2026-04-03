Ветеран СВО купил квартиру у пенсионерки, но та отказалась съезжать

Ветеран СВО стал жертвой «схемы Долиной» при покупке квартиры у пенсионерки в Вологодской области. После сделки продавец отказалась съезжать из жилья, сообщает 35media.ru .

Ветеран СВО решил приобрести квартиру в родном поселке Вохтога Грязовецкого округа, чтобы перебраться туда с женой и сыном. Он нашел подходящий вариант на сайте объявлений. Это четырехкомнатная квартира, которая была выставлена на продажу за 2,5 млн рублей. Квартиру продавала 80-летняя женщина.

При общении женщина не вызвала никаких подозрений. Она отметила, что после продажи квартиры намеревается переехать к дочери.

Стороны заключили договор в местном МФЦ осенью 2025 года. Пенсионерка забрала деньги и пообещала съехать через две недели. Однако вместо этого она подала в суд, потребовав признать сделку недействительной. Родные пенсионерки заявили, что она стала жертвой мошенников, которые забрали ее деньги от продажи квартиры и скрылись.

В ходе разбирательства была назначена психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что пенсионерка отдавала отчет своим действиям. Между тем семья женщины назвала покупателей квартиры «недобросовестной стороной, проявившей неосмотрительность». Также она обратила внимание на то, что жилье продавалось по заниженной цене, а сделка была проведена слишком быстро.

При этом ключи от жилплощади покупателям никто не торопился отдавать. На время разбирательств пенсионерка продолжала жить в проданной недвижимости.

В итоге суд встал на сторону ветерана СВО и постановил отказать в удовлетворении иска о признании договора купли-продажи квартиры недействительным. Решение может быть обжаловано. Также сейчас проводится расследование уголовного дела о мошенничестве, в рамках которого пожилая жительница Вохтоги признана потерпевшей.

Ранее директор агентства недвижимости из Великого Новгорода купил квартиру у обманутой мошенниками пенсионерки. Суд признал сделку недействительной и оставил недвижимость за продавцом.

