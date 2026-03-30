Риелтор купил квартиру по «схеме Долиной», но жилье вернули продавцу

Директор агентства недвижимости из Великого Новгорода купил квартиру у обманутой мошенниками пенсионерки. Суд признал сделку недействительной и оставил недвижимость за продавцом, сообщает Baza .

73-летняя Татьяна Е. в 2023 году была обманута злоумышленниками, которые заявили, что ее квартиру якобы пытаются переоформить неизвестные. Они убедили ее срочно продать единственное жилье и передать деньги курьеру.

Сделка прошла через агентство с сервисом срочного выкупа. Недвижимость приобрел директор компании за 1,9 млн рублей. После сделки пенсионерка отдала деньги мошенникам.

Затем покупатель и продавец начали судиться. Сначала суд встал на сторону первого, но апелляция назначила психолого-психиатрическую экспертизу. По ее результатам стало ясно, что женщина страдала расстройством личности, находилась под влиянием мошенников и фактически не понимала, что продает квартиру.

Сделку признали недействительной, жилье оставили за пенсионеркой. Риелтора такое решение не устроило, он обратился в Верховный суд. Тот указал, что в подобных спорах применяются нормы о недействительности сделки, а не защита приобретателя.

В итоге он оставил решение второй инстанции в силе: квартира осталась за пенсионеркой, а покупателю вернут 1,9 млн рублей.

Ранее на Урале пенсионерка пыталась вернуть коттедж по схеме Ларисы Долиной, но проиграла суд и лишилась жилплощади. При этом по факту мошеннических действий следователи возбудили отдельное уголовное дело.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.