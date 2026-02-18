В Жуковском завершили демонтаж при капремонте детсада на улице Макаревского

В Жуковском завершился этап демонтажа в ходе капитального ремонта дошкольного отделения школы №12 на улице Макаревского, 3а. Строители приступили к фасадным работам и кладке внутренних перегородок, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12 в Жуковском проводится по государственной программе Московской области за счет бюджетных средств. На объекте завершены демонтажные работы, начались фасадные работы и кладка внутренних перегородок.

В рамках капремонта строители выполнят внутреннюю отделку, обустроят входные группы, заменят инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Также планируется обновить фасад и кровлю, модернизировать пищеблок, закупить новую мебель и оборудование.

Территорию детского сада благоустроят. Открытие обновленного учреждения запланировано на 2026 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.