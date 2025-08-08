В ЖК «Пушкино Град» открылся шоу-рум с отделкой и мебелью

ЖК «Пушкино Град» возводят в округе Пушкинский. Теперь будущие жители могут не просто увидеть, а почувствовать атмосферу своей квартиры. В новом шоу-руме в офисе продаж жилого комплекса от девелопера «ДЕЛО» представлена полностью меблированная квартира с просторной кухней-гостиной, двумя изолированными комнатами и лоджией. Лоты с такой планировкой наиболее востребованы покупателями, так как здесь с комфортом сможет разместиться семья с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Дизайн в классическом стиле в светлых тонах специально создан, чтобы будущие владельцы легко добавили собственные цветовые акценты и персонализировали пространство. На стенах бежевые обои, ламинат высокого класса прочности, светлая плитка натуральных оттенков.

Шоу-рум в офисе продаж — возможность покупателей увидеть свою будущую квартиру еще до момента сдачи объекта. Демонстрационная квартира позволяет оценить качество отделочных материалов и сантехники, которые используются при работах и прослужат долгие годы.

«При разработке готовой отделки, которая представлена в шоу-руме, мы подошли к вопросу глобально — проработали каждую деталь, чтобы предложить покупателю не просто квартиру, а готовое пространство для жизни. Наша команда продумала все: от инженерных решений до финишной отделки, чтобы семья могла заехать и просто расставить мебель. Это не просто демонстрация планировок — это воплощение нашего подхода к качеству и комфорту» — отмечает генеральный директор девелопера ДЕЛО Георгий Лабинцев.

Офис продаж с шоу-румом расположен в городе Пушкино на улице Степана Разина, рядом со стройплощадкой — можно сразу оценить и динамику возведения дома, и преимущества локации.

Жилой квартал «Пушкино Град» расположен на северо-востоке Московской области в 20 минутах от МКАД по Ярославскому шоссе. В несколько очередей здесь возводится 21 жилой дом переменной этажности, девелопер построит всю необходимую инфраструктуру: школу для 1275 учеников, два детских сада для 625 воспитанников, многофункциональную поликлинику на 167 посещений в смену, собственный акватермальный комплекс (ФОК) и ТРЦ. На первых этажах жилых домов, разместятся магазины, салоны красоты и кофейни. Также будут оборудованы многоуровневые наземные паркинги, детские площадки, велодорожки, благоустроенные пешеходные аллеи и площадки для отдыха.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.