В ЖК «Пригород Лесное» в Домодедове провели серию мастер-классов

Серия образовательных и творческих мероприятий проходит в апреле в ЖК «Пригород Лесное» в городском округе Домодедово. Для жителей организовали игровые встречи, тренинги и клубные занятия, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В первой половине апреля в жилом комплексе состоялись встречи клуба настольных игр 4 и 12 апреля, где участники провели время за стратегическими и логическими партиями. 8 апреля прошел тренинг театральной студии «Импровизация для жизни и работы». Участники отработали навыки свободной речи, уверенного общения и взаимодействия в нестандартных ситуациях.

11 апреля жители присоединились к бизнес-игре «Денежный поток», посвященной финансовой грамотности. В игровом формате они разобрали распространенные ошибки в управлении личными финансами и познакомились с принципами инвестирования и планирования бюджета.

Во второй половине месяца программа продолжится. 18 апреля пройдет арт-практика «Декартовы координаты», а также очередная встреча театральной студии. 22 апреля запланировано заседание киноклуба «Счастливые 55+», 25 апреля — встреча литературного клуба. Завершит цикл встреча любителей комнатных растений с обменом опытом и растениями. Все мероприятия проходят по предварительной записи в соседском центре «Самолет Поинт» по адресу: Пригородное шоссе, д. 3.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.