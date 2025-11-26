В ЗАТО Звездный городок продолжается капремонт ДК «Дом космонавтов»

В ЗАТО Звездный городок ведутся работы по капитальному ремонту здания дома культуры «Дом космонавтов». На сегодняшний день завершаются демонтажные работы. В ближайшую неделю бригада приступит к строительно-монтажным работам: возведению перегородок, зачистке, гидроизоляции и укреплению фундамента. Следующим этапом заменят витражные окна и приступят к работам по фасаду, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В рамках капитального ремонта в здании Дома культуры планируются провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы, провести полную замену инженерных сетей и сантехнического оборудования, окон и дверей, провести внутреннюю отделку помещений и благоустройство прилегающей территории. Также будет закуплена новая мебель и оборудование.

Здание построено в 1967 году. Все эти годы он является центральным местом для жителей Звездного городка, местом, где можно отдохнуть душой, позаниматься творчеством самим или занять своих детей. Дом космонавтов является местом памяти и уважения к первому космонавту Ю. А. Гагарину.

«Особое внимание мы уделяем объектам, которые являются центрами притяжения, хранящими историю и традиции. Обновление такого легендарного места, как Дом космонавтов, — это очень ответственная и важная работа, это дань уважения нашему прошлому. Поэтому мы сохраним стилистические особенности первоначального решения архитектуры и интерьеров здания», — подчеркнул министр строительного комплекса МО Александр Туровский.

Завершить все работы планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.