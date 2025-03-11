В Зарайске строители приступили к отделочным работам в новой школе на 825 мест

В городе Зарайск продолжается строительство новой школы, рассчитанной на 825 мест. На данный момент ключевые этапы строительства близки к завершению. Строители приступили к отделочным работам внутри помещений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Все необходимые коммуникации для обеспечения теплом уже подведены, и батареи в помещениях начали греть. На кровле здания успешно уложена гидроизоляция, что обеспечит защиту от влаги и долговечность конструкции. В настоящее время активно ведутся черновые отделочные работы, утепление фасада и его облицовка.

«Полностью завершены работы по устройству конструктива здания. В данный момент идет монтаж металлоконструкций кровли, наружная кладка, установка окон ПВХ и витражной системы, а также возведение внутренних перегородок», — рассказал главный инженер ООО «Инвестпроект» Андрей Новиков.

Новая школа будет оснащена современным учебным оборудованием, что позволит внедрять инновационные методы обучения и развивать таланты каждого ребенка. Ожидается, что образовательное учреждение откроет свои двери для учеников в ближайшие месяцы, что станет значимым событием для местного сообщества и системы образования в Зарайске.

Строительство новой школы является частью программы по модернизации образовательной инфраструктуры в регионе, направленной на создание комфортных условий для обучения и воспитания подрастающего поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.