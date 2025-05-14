В Волоколамске завершился снос аварийного жилого дома

В Московской области в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства в городе Волоколамск снесено аварийное здание жилого дома. Объект располагался на улице 50 лет Октября, в непосредственной близости от железнодорожной станции «Волоколамск», сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Одноэтажный жилой дом — деревянный, общей площадью порядка 345 кв. м. С течением времени здание утратило допустимые технико-эксплуатационные характеристики и было признано аварийным.

В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены необходимые мероприятия по расселению жильцов семи квартир.

Впоследствии строение было заброшено и начало разрушаться. Здание включили в перечень объектов для ликвидации и демонтировали силами администрации Волоколамского муниципального округа в апреле текущего года.

В настоящий момент участок освобожден от застройки и строительного мусора.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Волоколамского округа выявлено 133 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено и приведено в соответствие 77 объектов, что составляет 58% от общего количества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал важной темой реновацию, расселение аварийного жилья.

«Еще одна важная тема — это реновация, расселение аварийного жилья. Это всегда очень беспокоит людей, которые живут в ветхих домах», — сказал губернатор.