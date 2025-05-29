В Талдомском округе продолжаются работы по сносу аварийного жилья

В рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023–2027 гг.» в настоящее время проводятся работы по сносу аварийного многоквартирного дома в Талдомском округе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По адресу: Московская область, городское поселение Вербилки, улица Рубцова, дом 8г. Эта инициатива направлена на обеспечение безопасности жителей и улучшение жилищных условий.

Двухэтажный жилой дом площадью 497,9 квадратных метров был построен в 1934 году Со временем здание утратило свою надежность, в связи с чем было признано аварийным. Из здания были расселены жильцы 8 квартир, после чего строение было заброшено.

До конца мая 2025 года на территории городского поселения Вербилки планируется снос ещё 5 аварийных многоквартирных домов.

Снос аварийных зданий позволит освободить территории для строительства новых, современных и комфортабельных жилых комплексов. Это также создаст рабочие места и даст новый импульс для экономического развития региона.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.