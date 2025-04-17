В Талдомском округе начали строить дом для переселенцев из аварийного жилья

В мкр. Солнечный Талдомского округа приступили к строительству многоквартирного дома для переселенцев из аварийного жилья. Подрядчик вышел на площадку, приступил к подготовительному этапу работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Строительство объекта пройдет по государственной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области», в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«В настоящее время сотрудники подрядной организации ведут обустройство строительного городка, приступили к земляным работам, параллельно ведется устройство инженерных сетей», — сообщила пресс-служба ведомства.

Новый дом рассчитан на 70 квартир. В него переедет более 200 жильцов из 27 аварийных домов Талдомского округа.

Завершить строительство объекта планируется до конца 2026 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.