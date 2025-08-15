В Талдоме 100 семей-переселенцев из аварийного жилья получили ключи от квартир

В поселке Вербилки Талдомского городского округа состоялось торжественное вручение ключей от новых квартир переселенцам из аварийного жилья. Сто семей обрели современное и комфортное жилье благодаря реализации программы переселения, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Новый многоквартирный дом, построенный в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», отвечает всем современным требованиям безопасности и комфорта. Квартиры оборудованы необходимыми удобствами, в квартирах выполнена чистовая отделка, установлены сантехника и межкомнатные двери.

Новые квартиры стали настоящим подарком для жителей, долгие годы проживавших в непригодных для жизни условиях. Переселенцы не скрывали своей радости и благодарности за возможность начать новую жизнь в комфортных и безопасных условиях. Многие отмечали, что переезд в новое жилье — это не только улучшение жилищных условий, но и повышение качества жизни в целом.

«В Народной программе „Единой России“ зафиксирована необходимость продолжить программу переселения из ветхого и аварийного жилья. В нашем округе мы активно работаем по этому направлению. Сегодня мы вручаем ключи от 100 квартир, а это более 300 человек из 17 аварийных домов станут новоселами. Реализация программы переселения в Вербилках стала значимым шагом в решении проблемы ветхого жилья в Талдомском округе. Благодаря слаженной работе администрации округа, подрядчика и партии „Единая Россия“ удалось, не смотря на определенные трудности, в короткие сроки построить современный жилой дом, отвечающий всем потребностям новоселов», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Крупенин.

Программа переселения из ветхого и аварийного жилья является приоритетным направлением жилищной политики в Московской области.

«Наш дом оборудован лифтом, пандусами для инвалидов и колясок, построена новая детская игровая площадка, парковка для автомобилей, что не может не радовать нас», — сказала Вера Кузнецова, житель нового дома в Вербилках.

Руководитель фракции «Единая Россия» в городском округе Талдомский Михаил Аникеев подчеркнул, что стройка была непростой из-за недобросовестности первого подрядчика.

«Безусловно, качественное жилье — это совершенно другой уровень жизни, что очень важно для каждого человека. Этот дом дался нам нелегко. Администрация расторгла договор с первым подрядчиком, так как он оказался очень недобросовестным. Сам дом располагается близко к берегу реки, и пришлось делать большие подготовительные работы. Все вместе мы с вами справились с поставленной задачей и сегодня вместе с вами разделяем вашу радость», — обратился к новоселам Михаил Аникеев.

В муниципалитете продолжается работа по реализации программы переселения. Так в Талдоме, в микрорайоне «Солнечный» также ведется строительство нового дома. Всего в строящийся дом планируется переселить 74 жилых помещения, расположенных в аварийных домах г. Талдома и близлежащих деревень.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.