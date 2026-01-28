В Ступине в марте введут дом для переселенцев из аварийного жилья

В Ступине на Больничном переулке завершают строительство 17-этажного дома для переселенцев из аварийного жилья. В марте планируется получить разрешение на ввод объекта и начать передачу ключей.

В Ступине на Больничном переулке завершаются отделочные работы в новом 17-этажном жилом доме. Первый этаж здания предназначен для коммерческих помещений, остальные — для проживания. Администрация округа получит 158 квартир, которые предоставят переселенцам из аварийного жилья.

В квартирах завершают поклейку обоев, готовят поверхности для укладки ламината и монтажа натяжных потолков. В санузлах уже установлены плитка, ванна, унитаз и умывальник. На кухнях появятся умывальники и электроплиты. Все инженерные системы — электрика, отопление и водопровод — будут готовы к заселению.

На объекте работают 94 человека, из них 80 заняты отделкой. Работы ведутся сверху вниз. Во дворе дома обустраивают две парковки на 154 машиноместа и завершают установку детского игрового комплекса.

Начальник участка Станислав Котец сообщил, что подрядчик планирует до 1 марта получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию и приступить к передаче ключей жильцам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все запланированные мероприятия по переселению из аварийного жилья в Подмосковье нужно завершить до 1 сентября. Ранее была принята программа по переселению жильцов из аварийного фонда в уже готовые дома. Сейчас, по словам губернатора, эта программа уже завершается.

«(Важны — ред.) разъяснения, когда получать ключи, когда урегулировать все отношения, чтобы мы до 1 сентября, а именно так нам необходимо завершить программу аварийного жилья, чтобы все было сделано своевременно», — сказал Воробьев.