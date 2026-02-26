В строящемся доме для переселенцев в Южном поселке Климовска завершают отделку квартир

В ближайшие дни в новом доме для переселенцев из аварийного жилья в Южном поселке Климовска завершат отделочные работы.

Сейчас подрядчик доклеивает обои, устанавливает межкомнатные двери и откосы. 85 процентов квартир — с ламинатом и плинтусами. Практически везде уже готовы натяжные потолки. В ближайшие дни приступят к установке электрических плит.

В доме предусмотрели все для комфортной и безопасной жизни. Подача тепла регулируется в зависимости от погоды. В подъездах и квартирах разместили пожарные извещатели и дымовые датчики. В места общего пользования провели системы видеонаблюдения и оповещения.

Дом удобен для людей с ограниченными возможностями здоровья — на первом этаже установлены подъемники, номера этажей дублируются на языке Брайля.

В микрорайоне развита инфраструктура — вокруг большой выбор сетевых магазинов, рядом расположены стационар и поликлиника Подольской областной больницы. Также недалеко — инновационный корпус гимназии имени Подольских курсантов. Уехать в Москву можно от станции Гривно или по Симферопольскому шоссе, которое практически в шаговой доступности.

Дом построили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». В нем 199 квартир.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.