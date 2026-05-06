В Солнечногорске строят дом на 705 квартир для переселенцев

Семнадцатиэтажный дом для переселения жителей из аварийного жилья возводят в поселке Поварово городского округа Солнечногорск. В новостройку переедут жильцы трех домов, ввод здания намечен на конец 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дом строят на улице Школьной в поселке Поварово. Сейчас на объекте ведутся монолитные работы на уровне 15 этажа в первой и второй секциях. Строительство одновременно продолжается во всех семи секциях здания. На площадке задействованы более 100 рабочих.

В новостройку планируют переселить жителей домов № 11, 12 и 13 микрорайона № 2 поселка Поварово. Всего в доме предусмотрено 705 квартир общей жилой площадью 27,8 тыс. кв. м. Помещения для переселенцев передадут с качественной чистовой отделкой.

Проект также включает встроенный детский сад. Во дворе оборудуют детскую игровую и спортивную площадки. Ввести дом в эксплуатацию планируют в четвертом квартале 2026 года, а ключи новоселам намерены выдать в апреле 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.