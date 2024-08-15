В Солнечногорске продолжается строительство нового корпуса гимназии № 6

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В Солнечногорске на улице Банковская продолжается строительство нового корпуса гимназии № 6. На данный момент подрядчик приступил к устройству котлована, об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы Подмосковья за счет средств бюджета.

Новый корпус гимназии № 6 на улице Банковская будет рассчитан на 300 учеников.

«В настоящее время рабочие ведут устройство фундамента, инженерных сетей», — уточняется в сообщении.

Площадь земельного участка — 2,5 га. В трехэтажном школьном корпусе разместятся учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовая с пищеблоком. На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

При размещении пристройки предусмотрено строительство отапливаемого перехода из существующего здания в пристройку.

На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

В рамках проекта будет обновлено и основное здание гимназии, которое построено в 1980 году.

Завершить все работы и обеспечить ввод в эксплуатацию планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.